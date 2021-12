Duizenden reddingswerkers ingezet na verwoestende tyfoon Filipijnen

video Grote brand in wolkenkrab­ber Hongkong, ruim 1200 mensen geëvacu­eerd

In het World Trade Centre in Hongkong is vandaag een grote brand uitgebroken. Brandweerlieden zijn erin geslaagd om de brand te blussen. Honderden mensen zaten tijdelijk vast op het dak van de wolkenkrabber. Inmiddels zijn meer dan 1200 personen uit het gebouw geëvacueerd.

15 december