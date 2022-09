Duizenden Russen bewijzen Gorbatsjov laatste eer in Moskou

Gorbatsjov werd zaterdagmiddag begraven op het prestigieuze kloosterkerkhof Novodjevitsje in Moskou naast zijn vrouw Raisa, die in 1999 aan kanker bezweek. Het was een sobere plechtigheid. Een militair orkest speelde het Russische volkslied en er klonken saluutschoten. President Vladimir Poetin schitterde door afwezigheid.

Eerder op de dag liep een lange rij mensen langs de kist die, geflankeerd door een erewacht, stond opgesteld in het Huis van de Vakbonden (Dom Sojoez), niet ver van het Kremlin. Velen legden bloemen in de Zuilenhal, waar Josef Stalin lag opgebaard na zijn dood in 1953. De ruimte werd daarna vaak gebruikt voor de uitvaart van Russische prominenten. Gorbatsjov, door veel landgenoten beschouwd als de man die de Sovjet-Unie ten grave droeg, kreeg echter geen staatsbegrafenis.

Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne ontbraken buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Als reactie op de sancties hebben veel westerse leiders een inreisverbod gekregen. Onder meer de Verenigde Staten en Duitsland lieten zich vertegenwoordigen door hun ambassadeur in Moskou. Uit de Europese Unie was alleen de Hongaarse regeringsleider Victor Orbán aanwezig. Gorbatsjovs dochter Irina, in het zwart gekleed, nam de condoleances in ontvangst.

Uit Rusland gaven voormalig president Dmitri Medvedev en de liberale oppositieleider Grigori Javlinski acte de présence. Poetin, van wie gezegd werd dat hij een dienstreis maakte naar Kaliningrad, had Gorbatsjov donderdag al de laatste eer bewezen.

Na enkele uren werd de kist met Gorbatsjov naar diens laatste rustplaats gebracht. Dmitri Moeratov, hoofdredacteur van de door Gorbatsjov mogelijk gemaakte onafhankelijke krant Novaja Gazeta, leidde de stoet. Hij werd evenals Gorbatsjov onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede.

