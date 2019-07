Duizenden vakantiegangers geëvacueerd van campings Zuid-Frankrijk vanwege brand

In de kustplaats Argelès-sur-Mer in Zuid-Frankrijk zijn vanwege een buitenbrand meer dan 2500 vakantiegangers geëvacueerd van drie campings. Het gebied is een populaire vakantiebestemming onder Nederlandse toeristen. Onduidelijk is nog of er gedupeerden uit ons land zijn.

Volgens de jonge berichten is de vuurzee vermoedelijk ontstaan door struikgewassen die in brand zijn gevlogen. Vervolgens wakkerde harde wind het vuur aan. De vakantiegangers, onder wie ook Nederlanders, worden onder meer opgevangen in twee schoolgebouwen. Volgens de hulpdiensten raakte niemand gewond. Er zijn geen meldingen binnengekomen van Nederlanders in nood bij de alarmcentrales van de ANWB en Buitenlandse Zaken.

De brand brak volgens de brandweer vandaag om iets voor tweeën in de middag uit en er werden vliegtuigen ingezet bij het blussen. Enkele uren later was het vuur onder controle.

De populaire badplaats Argelès-sur-mer ligt in het zuidoosten van Frankrijk, dichtbij de Spaanse grens. In de zomer stijgt het aantal inwoners er van 10.000 naar 150.000. Van camping Le Dauphin, waar meer dan 1000 mensen kunnen verblijven, zijn alle gasten geëvacueerd. ,,Ze hebben allemaal een veilig onderkomen gekregen op daarvoor door de brandweer aangewezen plekken. Er is geen materiële schade”, aldus een medewerker van de camping. Volgens burgemeester Antoine Parra begon de brand in een groen gebied.