'Duo VS stoomde kinderen klaar voor schietpartijen op scholen'

De twee verdachten die zijn gearresteerd wegens mishandeling van de kinderen, zouden de zwaar ondervoede pupillen hebben geleerd hoe ze een automatisch geweer moesten hanteren. De politie trof in het kampement onder meer een schietbaan, vier pistolen, een machinegeweer en een grote lading munitie aan.



Een van de arrestanten is Siraj Wahhaj, de vader van een jongetje van drie jaar dat in december verdween uit zijn huis nabij Atlanta, Georgia. Maandag zijn op het vervuilde complex in de buurt van Amalia mogelijk zijn stoffelijke resten gevonden. Het slachtoffertje is nog niet geïdentificeerd.



In totaal zijn in verband met deze zaak vijf personen aangehouden, onder wie drie vrouwen. Zij zijn vermoedelijk de moeders van de kinderen die zijn gered.