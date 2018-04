Dutroux naar Straatsburg; eist fiets, kapper, tandarts

Europese Unie biedt klokkenlui­ders meer bescher­ming tegen vergelding

12:22 De regels gelden ook voor mensen die journalisten helpen onrechtmatige praktijken boven water te krijgen. Volgens de commissie hebben maar tien van de 28 EU-lidstaten afdoende wetgeving om klokkenluiders in alle sectoren te beschermen waaronder Nederland, Frankrijk, Zweden en Hongarije. In de meeste landen worden bijvoorbeeld alleen ambtenaren beschermd of is alleen de financiële sector gedekt. De commissie wil dat alle bedrijven in de EU met meer dan vijftig werknemers en een jaaromzet van boven de 10 miljoen euro interne procedures opzetten voor meldingen van overtredingen. Ook gemeenten met meer dan tienduizend inwoners en regionale besturen vallen onder de nieuwe wetgeving. Autoriteiten en bedrijven hebben drie maanden de tijd om te antwoorden op meldingen en verdere actie te ondernemen.