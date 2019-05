Duurste medicijn ter wereld op de markt: 1,9 miljoen euro voor een behandeling

update Nederland­se trucker (52) vermist in Polen na nacht cel om dronken­schap

13:18 De al vijf dagen vermiste vrachtwagenchauffeur Rob Wijhers (52) uit Limbricht heeft maandagnacht in een Poolse cel doorgebracht. Hij reeds slingerend over de snelweg en de Poolse politie vond een fles wodka naast de bestuurdersstoel. Volgens de Limburgse politie had de man te diep in het glaasje gekeken.