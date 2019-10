Duurste medicijn ter wereld slaat aan: baby Pia gaat beetje bij beetje vooruit

Kinesitherapie

Het meisje is in ieder geval op de goede weg. Haar motoriek en coördinatie vertonen de eerste kleine tekenen van verbetering. Ze kan haar vingertjes al meer gecoördineerd bewegen en ze houdt haar hoofdje zelfstandig recht. Dat betekent dat het middel aanslaat. Daar was na het toedienen van de prik, nu bijna twee weken geleden, nog onzekerheid over. Op een klein aantal van de patiëntjes had Zolgensma geen effect, bij anderen, een grote meerderheid, zorgde het voor een spectaculaire verbetering. Pia lijkt nu, gelukkig, goed te reageren op het middel. Ondertussen krijgt ze volop kinesitherapie om haar spieren en motoriek te stimuleren.

Hoeveel geld er exact werd opgehaald, is nog niet bekend. ,,We beseffen heel goed dat nog veel meer kindjes in een vergelijkbare situatie zitten’’, zei moeder Ellen eerder tijdens een persconferentie. ,,Onze vzw zal met de overschot van het ingezamelde geld – hoeveel dat precies is, weten we pas eind deze maand – er alles aan doen om andere patiëntjes te helpen. We krijgen veel aanvragen, maar het is niet aan ons, als ouders, om te beslissen wie wat krijgt. We zullen ons goed laten adviseren.’’