EasyJet te kijk door vliegtuigstoelen zonder rugleuning

Nadat de verontwaardigde passagier de foto op sociale media had geplaatst, kreeg hij van EasyJet het dringende verzoek deze weer te verwijderen ‘om een onnodige discussie in het openbaar te voorkomen’. De passagier weigerde echter de foto weg te halen. ,,Want dit is een echte vlucht.”



Het kiekje, waarop te zien is hoe een vrouw wat onhandig voorover zit op de zitting, werd al snel opgemerkt door Britse media, zoals Daily Mail en The Sun en andere internationale nieuwstitels. Vervolgens buitelden mensen op Twitter over elkaar heen om de luchtvaartmaatschappij te bekritiseren.



EasyJet reageerde gisteren officieel met de mededeling dat de foto is gemaakt tijdens het boarden, de fase voor de vlucht waarin mensen hun stoel zoeken. Het bedrijf ontkent met grote stelligheid dat stoelen zonder rugleuning door passagiers worden gebruikt. ,,Deze foto moet zijn gemaakt voor vertrek naar Genève of na de landing. Tijdens de vlucht mag er uit veiligheidsoogpunt absoluut niet op worden gezeten.” De gewraakte stoelen worden, zo verzekert Easyjet, direct gerepareerd. ,,Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit en onze vloot is 100 procent veilig.”