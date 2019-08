Echtgenote verdwenen oud-topman Philips gearresteerd in Kenia

,,De politie heeft mij vanavond gebeld’’, aldus de zus. ,,Ik ben totaal overrompeld.’’ De zus van Cohen kreeg het nieuws van de Nederlandse politie, die weer was geinformeerd door de politie in Kenia. Ze verwerkte het nieuws met haar man. ,,We zijn allebei zitten janken met zijn tweeen. Ik ben daarna naar de wc gegaan en heb gevloekt. Wat is de zin hier van? Waarom moest mijn broer dood? Ik begrijp er helemaal niets van. De echtgenote van Tob is opnieuw een paar keer verhoord. En elementen in haar verklaringen blijken niet te kloppen.’’

Quote Wat is de zin hier van? Waarom moest mijn broer dood? Ik begrijp er helemaal niets van Zus Tob Cohen De oud-topman verdween half juli in Kenia en bleef spoorloos. De miljonair was verwikkeld in een vechtscheiding met zijn Keniaanse echtgenote (52). Zij beschuldigden elkaar over en weer van agressie en deden beide aangifte bij twee verschillende politiebureaus in de buurt van het landgoed waar ze wonen in Nairobi.



Vrienden van Cohen wezen eerder al met een beschuldigende vinger in de richting van de echtgenote. ,,Al haar pogingen om via gesjoemel mede-eigenaar te worden van zijn landgoed en hem daarna Kenia te laten uitzetten, waren gestrand. Dus moest ze overschakelen op plan B’’, zo zei Patrick Muiruri , een boezemvriend van de Nederlander eerder tegen het AD.

Hel

,,Tob vertelde dat zijn leven al vier jaar een hel was. Dat hij al die tijd geen seks meer had met haar, een van de redenen voor hem om eind vorig jaar de scheidingsprocedure in gang te zetten. Daarna gedroeg zijn vrouw zich nóg vijandiger tegenover hem, zo vertelde hij. Ze duwde hem van de trap waardoor hij gewond raakte en ze oefende geestelijke druk op hem uit door het doen van valse aangiftes wegens agressie bij politiemensen van de Kikuyu, dezelfde stam als waartoe zij behoort. Dit met de bedoeling dat hij gearresteerd zou worden en na een veroordeling Kenia zou worden uitgezet.’’

Volgens Muiruri ligt er nu bewijs tegen de echtgenote. ,,Een van de medewerkers heeft bekend tegenover de politie dat hij een ontvoeringsverhaal moest vertellen. Dat moest hij van de echtgenote. Dat is een grote leugen, dat is door haar bedacht. Tob is vermoedelijk die nacht dat hij zijn zus belde om half drie in de nachts ter plekke al vermoord of vlak daarna. De echtgenote zei dat ze toen bij een vriendin was, maar ze was vermoedelijk wel thuis. Om een huurmoordenaar te ontvangen. Tob is daarna vermoedelijk illegaal gecremeerd. Dat zijn ze nu aan het uitzoeken.’’