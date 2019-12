Echtpaar op huwelijksreis zwaar verbrand bij vulkaanuitbarsting

Even later belde Matthews moeder, die een voicemailbericht van haar zoon had gekregen. ,,Hij zei dat ze allebei zwaar verbrand waren door de uitbarsting. Hij zei dat hij zo snel mogelijk zou proberen terug te bellen, maar dat het moeilijk was om te bellen, onder meer omdat zijn handen zo zwaar verbrand waren. Hij zei ook dat ze beiden naar een ziekenhuis waren gebracht.’’



Lauren werd met zware brandwonden aan haar onderbenen, die zeker twintig procent van haar lichaam bedekken, overgebracht naar een ziekenhuis in Auckland, waar ze op dit moment herstelt van een operatie. Haar echtgenoot Matthew is overgebracht naar een ziekenhuis in Christchurch. Zo'n tachtig procent van zijn lichaam is bedekt met brandwonden. Laurens moeder is maandagavond naar Nieuw-Zeeland vertrokken om haar dochter bij te staan. Matthews moeder probeert tegen het einde van de week in Nieuw-Zeeland te zijn.