EEA: uitstoot EU stijgt na pandemie, klimaatdoelstellingen in gevaar

Onderzoe­kers zien aantal privévluch­ten ondanks klimaatcri­sis flink stijgen, Greenpeace wil verbod

Vanaf Schiphol en Rotterdam The Hague Airport stijgen steeds vaker privéjets op. In de eerste negen maanden van dit jaar waren het er al meer dan in heel 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor de coronacrisis. Onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft becijfert dat in een rapport. Greenpeace had opdracht gegeven voor het onderzoek.

20 oktober