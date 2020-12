‘Een minder rigide EU had de brexit kunnen voorkomen’

Wat heeft u zien gebeuren sinds het referendum van 2016?

,,Dat heeft echt gezorgd voor een schokgolf. Niet alleen in Europa, maar ook internationaal. Het was een totaal onverwachte klap voor het systeem, een crisismoment. De brexit heeft laten zien dat de Europese integratie niet onomkeerbaar is. En het tekent ook de kracht van het populisme en het nationalisme in deze geglobaliseerde wereld. De EU is in feite een langjarig experiment met globalisering op een regionale schaal. Daar zitten dus grenzen aan. Het Britse vertrek uit de unie heeft veel elites aan het denken gezet.”