Eén op de twee reizigers uit China blijkt op Italiaanse luchthaven besmet met corona, Nederland wacht af

EU-ministers bijeenSinds Italië op tweede kerstdag is begonnen met het testen van reizigers uit China op corona, is gebleken dat bijna één op de twee passagiers die landden op de luchthaven van Milaan besmet is. De ministers van Volksgezondheid in de EU komen vandaag bijeen om te praten over mogelijke gezamenlijke inreismaatregelen.

Op eigen houtje doet Nederland vooralsnog niets. Dat heeft ook weinig zin, zegt viroloog Ab Osterhaus, die niet direct grote problemen verwacht van besmette mensen uit China. ,,We hebben een behoorlijke groepsimmuniteit opgebouwd.”

Zorgwekkend beeld

De cijfers in Italië klinken zorgwekkend en geven aan hoe wijdverspreid corona inmiddels is in China. Italië heeft niet direct maatregelen aangekondigd om verdere besmetting rond reizigers in te dammen. De cijfers worden vooral bijgehouden om een beeld te krijgen van de verspreiding.

Zorgverleners in met name de regio Lombardije, rond Milaan, maken zich daar momenteel zorgen om. In dit gebied ontstond begin 2020 de eerste grote coronabrandhaard van Europa, nadat reizigers het virus meenamen uit China.

37 miljoen besmettingen op één dag

Sinds China de afgelopen weken de zeer strenge coronamaatregelen heeft losgelaten, lijkt het virus ruim baan te krijgen in het land. De WHO zei voor kerst al ‘zeer bezorgd’ te zijn over de schijnbaar ongecontroleerde uitbraak. Te meer omdat China geen cijfers meer bijhoudt over het aantal besmettingen en doden. Veel Chinezen zouden ziek thuiszitten. Ook in de ziekenhuizen zou het drukker zijn dan normaal. Basismedicijnen zoals ibuprofen zijn overal uitverkocht. Mortuaria zouden vol liggen. Volgens een schatting van persbureau Bloomberg raakten vorige week wel 37 miljoen mensen besmet op één dag.

Dat heeft met name gevolgen voor Chinezen zelf, die in tegenstelling tot veel anderen in de wereld afgelopen drie jaar geen immuniteit hebben opgebouwd, zei viroloog Marion Koopmans afgelopen week al. ,,Het effect op de bevolking zal groot zijn als dit virus ongeremd gaat verspreiden. Ze zijn veel slechter beschermd dan wij.”

Ziekenhuizen in China, zoals hier in Peking, hebben het razenddruk met alle coronapatiënten.

Geluk voor ons: de omikronvariant, die in Nederland al een jaar dominant is en ook in China het vaakst voorkomt, lijkt weinig ruimte te bieden voor andere versies, stelt Koopmans. ,,Een nieuwe variant krijgt pas de overhand als die zich sneller verspreidt dan omikron, maar dat zien we vooralsnog niet gebeuren. Wel zien we allerlei subvarianten van omikron ontstaan. Dat zal in China ook gebeuren, en die subvarianten zullen ook bij ons terechtkomen.”

Steeds meer landen testen

Met Italië hebben inmiddels ook andere landen coronatesten verplicht voor reizigers uit China. Zo gaat Japan Chinese reizigers vanaf morgen omleiden naar speciale vliegvelden en wordt vanaf 1 januari een test verplicht in Taiwan. Ook India houdt inmiddels controles en in de Verenigde Staten moeten reizigers die minimaal twee dagen daarvoor nog in China zijn geweest vanaf 5 januari een negatieve test voorleggen.

Nederland doet op korte termijn niets, heeft het ministerie van Volksgezondheid gisteren laten weten. ,,We houden de situatie goed in de gaten. Dat doen we via het RIVM, dat in contact staat met het Europese gezondheidscentrum ECDC”, stelt een woordvoerder van het ministerie. ,,Als het RIVM een signaal geeft dat er maatregelen nodig zijn, dan zijn we daar klaar voor. Maar dat signaal is er nu niet.”

Ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België houden voorlopig geen beperkingen, ondanks enige discussie in die landen. ,,In ons land is de bescherming door vaccins hoog genoeg en hebben veel mensen al een besmetting doorgemaakt. Daarnaast zijn er momenteel geen aanwijzingen voor een nieuwe variant”, aldus het Belgische kabinet. In Frankrijk zegt het risicocomité dat er nu geen reden is voor verscherpte grensmaatregelen, maar dat dat wel elke dag kan veranderen.

‘Verplichte test goed idee’

Een verplichte negatieve coronatest voor reizigers uit China zou een goed idee zijn, zegt viroloog Ab Osterhaus, mits die maatregel voor heel Europa gaat gelden. Daarover vergaderen EU-ministers van Volksgezondheid vandaag over. Maar heel grote problemen verwacht Osterhaus niet voor ons continent. ,,We zitten in de staart van de pandemie. We hebben een behoorlijke groepsimmuniteit opgebouwd.”

Dat wil zeggen dat veel mensen beschermd zijn tegen het virus, door vaccinatie of doordat ze al besmet zijn geweest. Als er een nieuwe variant opduikt, kunnen we meer coronagevallen verwachten, maar de viroloog wijst erop dat zoiets ook geregeld bij de griep gebeurt. ,,En daar nemen we dit soort maatregelen ook niet.”

Evengoed zou het nemen van maatregelen tegen reizigers uit China ‘te overwegen zijn’, zegt hij. Belangrijkste is dat de regels in heel Europa gaan gelden, want wie nu vanuit China naar Italië wil zou in theorie eerst naar een ander Europees land kunnen reizen om vanuit daar zonder test de grens over te steken. Premier Giorgia Meloni van Italië roept om die reden haar EU-collega’s op om haar beleid over te nemen.

Goede afspraken over de voorwaarden zijn belangrijk, zoals hoe oud een negatief testbewijs mag zijn, zegt Osterhaus. Maar als we maatregelen willen nemen, moet dat wel nu gebeuren. ,,Daar moet je niet nog drie weken over gaan zitten vergaderen.”

