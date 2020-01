Één van vier verdachten bekent moord op Slowaakse journalist Jan Kuciak

Opnieuw slachtof­fer vulkaanuit­bar­sting White Island bezweken aan verwondin­gen

2:06 In Australië is meer dan een maand na de vulkaanuitbarsting op het Nieuw-Zeelandse White Island opnieuw een slachtoffer in een ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. Dat meldt de Nieuw-Zeelandse politie. Het totale aantal doden is daarmee op 20 gekomen.