Een vriendelijke reus die op het verkeerde pad belandde: dit was George Floyd

Floyd kwam oorspronkelijk niet uit Minneapolis, waar hij stierf nadat een agent zijn knie meer dan acht minuten lang in zijn nek geduwd hield en zo zijn luchttoevoer afsneed. Floyd werd geboren in North Carolina, maar groeide op in Houston, Texas. In een buurt net ten zuiden van het stadscentrum, waar ook Beyoncé vandaan komt.



Houston kent een grote zwarte gemeenschap, waar veel muziek wordt gemaakt en de saamhorigheid groot is, maar de stad wordt ook gekenmerkt door extreme armoede en bendegeweld. Het was daar, in een appartementenblok in een sociale woonwijk, waar Floyd zijn jeugd doorbracht. En die was niet altijd even gemakkelijk.