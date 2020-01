Eerbetoon Iraanse media aan alle slachtoffers vliegtuigcrash: ‘Onvergeeflijk’

‘Per ongeluk’

In het vliegtuig zaten onder andere 82 Iraniërs, elf Oekraïners en 63 Canadezen. Iran suggereerde kort na de crash dat mechanisch falen de oorzaak zou kunnen zijn, maar zaterdag maakte het leger bekend dat Iran de Boeing 737 van Ukraine International Airlines woensdag ‘per ongeluk’ neergehaald. Er zou sprake zijn geweest van een ‘menselijke fout' . Degene die de raket afvuurde, deed dat op eigen houtje, omdat de communicatielijnen werden gestoord. Hij had nog geen tien seconden om de beslissing te nemen. Het Iraanse leger, dat in de hoogste staat van paraatheid was vanwege de opgelopen spanningen met de Verenigde Staten, zou het toestel hebben aangezien voor een vijandelijke kruisraket. De Boeing werd met een korteafstandsraket neergehaald. Deze raket ontplofte pal naast het passagiersvliegtuig, waarna het hoogte verloor en neerstortte. Oekraïne eist dat de verantwoordelijken worden gestraft. President Volodimir Zelenski verwacht ook dat Iran schadevergoedingen uitkeert en dat de lichamen van de slachtoffers worden gerepatrieerd. Iran heeft Canada beloofd een uitgebreid onderzoek te starten naar de ramp met het vliegtuig.

Verrassend

Het passagiersvliegtuig dat enkele minuten na het opstijgen in Teheran neerstortte, was één van de negentien vluchten die vanaf de internationale luchthaven van de stad vertrokken in de uren dat Iran raketten lanceerde op militaire bases in het naburige Irak. De vluchtactiviteit was die dag verrassend hoog, zo concludeert The New York Times op basis van vluchtgegevens van FlightAware.