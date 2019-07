Eerlijke vinder die winnend lottobiljet aan eigenaar gaf, krijgt nu zelf ook 12 miljoen

De vondst van het winnende biljet dateert al uit 2011 maar is nu pas aan het licht gekomen, omdat een Franse rechter de zaak heeft beklonken.



De betreffende vrouw meldde zich destijds bij de organisatie van de EuroMillions-loterij. Ze zei het lot op straat te hebben zien liggen en het mee naar huis te hebben genomen. Om precies te zijn: het winnende lot van de trekking van 13 september 2011. Met een geldbedrag van 163.049.488 euro en 40 cent als winnende prijs.



Een paar dagen later meldde zich ook een man bij de loterijorganisatie. Hij zei de koper van het winnende ticket te zijn geweest. En met de kassabon van de aankoop kon hij aannemelijk maken dat het zíjn ticket was en dat híj recht had op de ruim 163 miljoen euro. Maar de Française was degene die het winnende lot nog steeds in haar bezit had.



De loterij-organisatie zei het geld aan geen van beiden uit te kunnen keren. Zij had het lot maar niet de kassabon, hij had geen lot maar wel de kassabon. De twee moesten onderling maar tot een afspraak komen.