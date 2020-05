Eerste bemande vlucht Elon Musk morgen de ruimte in en dat is niet zonder risico

Alle ogen zijn morgen gericht op het Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. Voor het eerst in bijna tien jaar worden daar twee Amerikaanse astronauten vanaf eigen bodem de ruimte in geschoten. En voor het eerst in bijna veertig jaar zal dat met een gloednieuw toestel gebeuren: de Crew Dragon van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk. Een vlucht die niet zonder risico’s is, zo berekende de NASA.

Boezemvrienden Bob Behnken (49) en Doug Hurley (53) zijn de twee astronauten die de nu al legendarische vlucht zullen maken. Als het weer het toelaat, zal de Crew Dragon woensdag om 22.33 uur (Nederlandse tijd, 16.33 uur in Florida) aan zijn eerste bemande ruimtereis beginnen. Dat zal gebeuren vanaf lanceerplatform 39A, waar ook Neil Armstrong in 1969 vertrok naar de maan.

Het was op 8 juli 2011 voor het laatst dat astronauten vanaf Amerikaanse bodem naar de ruimte gestuurd werden. Toen vond de laatste missie plaats van het spaceshuttleprogramma, dat in 1981 begon met de lancering van de Columbia. De laatste missie werd uitgevoerd door ruimteveer Atlantis.

Boezemvrienden

De Crew Dragon luidt een heel nieuwe periode in. SpaceX en vliegtuigbouwer Boeing kregen maar liefst 7,8 miljard dollar van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA om een opvolger voor de spaceshuttle te ontwerpen. SpaceX was als eerste klaar. In maart vorig jaar was er al een eerste succesvolle onbemande vlucht met de Crew Dragon naar het internationaal ruimtestation ISS en nu is het tijd voor bemanning aan boord: Bob Behnken (49) en Doug Hurley (53).



De twee zijn boezemvrienden en hebben er al allebei twee missies met een spaceshuttle opzitten. Behnken en Hurley ontmoetten elkaar 20 jaar geleden tijdens hun opleiding bij de NASA. Ze maakten deel uit van NASA Astronaut Group 18, een groep van 17 ruimtevaarders die in 2000 met hun training begon. Ze trouwden allebei met een collega-astronaut: Behnken met Megan McArthur en Hurley met Karen Nyberg.

Volledig scherm Doug Hurley en Bob Behnken aan het lanceringsplatform. © NASA

In 2015 werden ze geselecteerd voor de eerste bemande missie van de Crew Dragon en sindsdien zijn ze nog onafscheidelijker. Hurley (een gepensioneerd kolonel bij de marine) zal verantwoordelijk zijn voor de lancering en de terugkeer op aarde van het toestel. Behnken (een ingenieur en kolonel bij de luchtmacht) zal het koppelen van de Crew Dragon aan het ISS in goede banen leiden.

De tocht naar het ISS zal overigens nog geen 24 uur duren. Het is nog niet duidelijk hoe lang de twee er zullen verblijven. Dat zal tussen de één en vier maanden zijn, afhankelijk van het verloop van de missie. ,,De missie zal zo lang duren als nodig is voor een testvlucht”, klonk het eerder.

Grapjes

Hoe geolied het team is, bleek onder meer op een persconferentie afgelopen vrijdag. Daarop werd niet alleen duidelijk hoe goed de twee technisch op elkaar zijn ingespeeld, maar ook hoe goed ze persoonlijk met elkaar kunnen opschieten. Getuige de grapjes die over en weer vlogen. Zo gaf Behnken toe dat Hurley gevoeliger is voor hygiëne en beter is in Triviant.

Volledig scherm Zo zal het er in de ruimtecapsule uitzien. © SpaceX

Volledig scherm Een beeld van een controlekamer. © SpaceX

Normaal gezien passen er zeven bemanningsleden in de capsule, maar uit veiligheidsoverwegingen zullen nu maar twee astronauten de eerste bemande vlucht maken. De NASA maakte in de aanloop naar de lancering ook een berekening van hoe riskant de missie exact is.

Aan de nieuwssite Business Insider vertelde de ruimtevaartorganisatie dat er een kans is van 1 op 60 dat de missie mislukt zonder dat de bemanning daarbij omkomt. De kans dat de bemanning van de Crew Dragon het niet overleeft, is 1 op 276. En dat blijken beide astronauten prima te vinden. Behnken en Hurley verklaarden al dat ze zich ‘erg comfortabel’ voelen bij de risico’s die ze lopen.

Zorgen

De vluchtleiding maakt zich overigens het meeste zorgen over ruimteafval en micro-meteorieten die het toestel kunnen beschadigen. Daarom kreeg het ruimteschip extra bescherming aan de buitenkant. Het zal ook gefotografeerd worden voordat het weer vertrekt van het ISS.

Volledig scherm De Crew Dragon is gemonteerd op de recycleerbare Falcon 9-raket. © NASA

Ter vergelijking: het risico op een fatale missie voor de bemanning van de spaceshuttles van de NASA was 1 op 68. In totaal werden er 135 missies uitgevoerd met de vijf toestellen van het programma: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis en Endeavour. Twee daarvan liepen fataal af: op 28 januari 1986 ontplofte de Challenger iets meer dan een minuut na de lancering en op 1 februari 2003 onderging de Columbia hetzelfde lot door een beschadiging van het hitteschild bij terugkeer in onze atmosfeer. Bij allebei de ongevallen kwamen zeven astronauten om het leven.

Volledig scherm Een beeld van de ontploffing van de Challenger in 1986. © AP

Volledig scherm De bemanning van de Challenger: Ellison S. Onizuka, Christa McAuliffe, Francis R. Scobee, Judy Resnik (bovenaan van links naar rechts), Gregory Jarvis, Ronald E. McNair en Mike Smith (onderaan van links naar rechts). © AP

Volledig scherm De verongelukte bemanning van de Columbia: Rick D. Husband, Kalpana Chawla, William C. McCool (vooraan van links naar rechts), David M. Brown, Laurel B. Clark, Michael P. Anderson en Ilan Ramon (achteraan van links naar rechts). © BELGA/AFP