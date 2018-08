Eerste bewoners na hevige bosbranden Duitsland weer naar huis

De brand brak gistermiddag door onbekende oorzaak uit en verspreidde zich snel, mede door de droogte die ook in Oost-Duitsland heerst. Ongeveer vijfhonderd inwoners van de drie bedreigde dorpen moesten in de loop van de avond hun huizen verlaten vanwege de brand, ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Berlijn.



,,We hebben al een aantal grote bosbranden in de regio gehad, maar een brand van deze omvang en zoals die tussen de dorpen woedt, hebben we nog niet meegemaakt'', zei Michael Knappe, burgemeester van het nabijgelegen stadje Treuenbrietzen. Daar verblijven dertig mensen in een noodopvang in het stadhuis. De meeste van de geëvacueerde dorpelingen logeerden bij familie of vrienden.

Door de zuidwestenwind trokken vrijdagochtend de rookwolken over Berlijn. Volgens de brandweer waren de straten van de Duitse hoofdstad een beetje nevelig van de rook.