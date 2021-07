Eerste celstraf Trump-aanhanger voor bestorming Capitool

Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft de 38-jarige kraanmachinist Paul Hodgkins uit Florida tot acht maanden cel veroordeeld voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari. Hodgkins is de eerste van de ruim 535 wegens de bestorming gearresteerde Trump-aanhangers die de gevangenis in moet. De openbaar aanklager had achttien maanden geëist.

In ruil voor strafvermindering bekende Hodgkins in juni schuldig te zijn aan ‘het belemmeren van een officiële procedure’, zoals de aanklacht tegen hem luidde. Hij verstoorde de zitting van de Senaat, toen die vergaderde over de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door toenmalig president Donald Trump werden verloren. Hodgkins was op videobeelden te zien in de vertrekken van de Senaat, met een rode vlag en gekleed in een T-shirt met het opschrift ‘Trump 2020'. Ook maakte hij er een selfie met andere relschoppers.

Verliezer Trump loog - en liegt nog altijd - dat hij eigenlijk won. Hij jutte de demonstranten op in een speech. Bij de bestorming van het Capitool vochten aanhangers van Trump met de politie, richtten beschadigingen aan aan het gebouw en bedreigden senatoren en andere parlementsleden. Het doel van de aanval was om het Congres ervan te weerhouden de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te bevestigen. Er vielen vijf doden.

Sommigen krijgen mogelijk flinke celstraffen. Justitie spreekt zelfs van ‘binnenlands terrorisme’. ,,De noodzaak om anderen af te schrikken is vooral sterk in zaken met betrekking tot binnenlands terrorisme, wat de bestorming van het Capitool zeker was”, stelde de aanklager in de zaak van kraanmachinist Hodgkins.

Twee mensen zijn eerder gestraft: een 35-jarige man uit Florida die in het verleden al eens vastzat voor poging tot moord kreeg zes maanden cel. Hij had die al uitgezeten in afwachting van zijn proces en mocht de gevangenis dus verlaten. Een 49-jarige vrouw uit Indiana kreeg een voorwaardelijke straf.

Geweld tegen agenten

Het vonnis van Hodgkins zet de toon voor de honderden anderen die nog wachten op hun proces. Zo’n achthonderd mensen drongen destijds het Capitool binnen volgens justitie. Ruim vijfhonderd van hen zijn inmiddels gearresteerd. Ze moeten voor de rechter komen vanwege bijvoorbeeld geweld tegen agenten, hinderen van het Congres, vernieling of diefstal.

Onder hen zijn zeker 56 voormalige of actieve militairen, twaalf voormalige of actieve agenten en zeker tachtig relschoppers die banden hadden met extremistische groepen. Ze konden aangehouden worden mede dankzij ruim 300.000 tips die de FBI ontving. Er is zoveel digitaal materiaal te verwerken, dat de meeste strafprocessen pas volgend jaar beginnen.

De meeste arrestanten zijn in afwachting daarvan vrijgelaten. Sommigen moeten enkelbanden dragen of mogen van de rechter maar beperkt internet of sociale media gebruiken. Zo’n zeventig mensen zitten vast, onder wie enkele prominente leden van extremistische groepen als de Proud Boys of de Oath Keepers. Die laatste groep sloeg net buiten Washington wapens op in de aanloop naar 6 januari, stelt justitie.

‘Meest complexe onderzoek’

In de rechtbank sprak justitie van ‘het meest complexe onderzoek’ waar het ooit mee te maken heeft gehad. Zo’n driehonderd mensen zijn nog niet geïdentificeerd, volgens de FBI. Het gaat onder meer om tweehonderd mensen die politiemensen hebben aangevallen, iets waar fikse straffen van maximaal twintig jaar cel op staan. ,,Dit is nog lang niet over”, waarschuwde FBI-directeur Christopher Wray onlangs nog. De man die pijpbommen achterliet bij kantoren van politieke partijen is bijvoorbeeld nog niet gevonden.