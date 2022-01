Eerste doden gemeld na vulkaanuitbarsting Tonga

Ruim een dag na de heftige onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga zijn de eerste overledenen officieel gemeld. Niet op de getroffen eilandstaat in de Stille Oceaan of het nabijgelegen Nieuw-Zeeland. Maar in Peru, zo'n 10.000 kilometer verderop, waar twee mensen om het leven kwamen door de hoge golven die de uitbarsting veroorzaakte.

De twee personen verdronken op een strand bij Naylamp in het noordwesten van Peru, meldden lokale autoriteiten eerder vandaag. Zij werden overvallen door de ongewoon hoge golven die werden veroorzaakt door de vulkaanuitbarsting bij Tonga gisteren. Vanwege het onrustige water legden meer dan twintig Peruaanse havens het werk stil. Ook op de Peruaanse stranden werden badgasten gewaarschuwd en verteld niet te gaan zwemmen.

Op televisiebeelden en video's die op sociale media rondgaan is te zien hoe huizen en bedrijven aan de kust van Noord- en Midden-Peru zijn ondergelopen door de hoge golven. In Japan werden vandaag honderdduizenden inwoners opgeroepen te evacueren. Ook daar werd de kust bestookt door hoge golven, hetgeen ook gebeurde in andere landen aan de Stille Oceaan.

Schade Tonga

Gezien de enorme uitbarsting van de onderzeese vulkaan lijken doden op Tonga waarschijnlijk. Alleen is de schade in het eilandenrijk nog niet duidelijk. Door de uitbarsting en de daaropvolgende tsunami zijn alle telefoon- en internetconnecties met het eiland afgesloten. Hoewel mobiele telefoons nog wel zouden werken is de berichtgeving vanaf Tonga dus beperkt.

Eerder meldde de Nieuw-Zeelandse minister-president Jacinda Ardern al wel dat het noorden van Nuku’alofa, de hoofdstad van Tonga op het eiland Tongatapu, een 'significante impact’ heeft gehad van de tsunami die ontstond. Ook zou de hoofdstad bedekt zijn met een flinke laag as. ,,Helaas hebben we niet veel informatie over de andere eilanden”, aldus Ardern. Er wonen op Tonga zo'n 105.000 mensen, verspreid over ruim 170 eilanden.

Het ministerie van Defensie in Nieuw-Zeeland is van plan morgen een vliegtuig over de eilandengroep te laten vliegen om de schade in beeld te brengen, maar dat is nu nog te gevaarlijk vanwege de as in de lucht na de vulkaanuitbarsting.

Tsunamiwaarschuwingen

Na de vulkaanuitbarsting werden tsunamiwaarschuwingen afgegeven in veel landen die een kust aan de Stille Oceaan hebben. Inmiddels is het tsunamigevaar grotendeels geweken en zijn er geen meldingen van grote schade of slachtoffers in landen als Japan of de VS. Op verschillende plekken werd wel melding gemaakt van kleine, plaatselijke overstromingen aan de kust.

Volledig scherm Een ondergelopen parkeerplaats in Santa Cruz, Californië. Ook daar was sprake van hoog water na de onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga. © AP

