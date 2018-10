Eerste legale cannabis in Canada verkocht

,,Ik sta hier vanavond omdat ik de eerste persoon in Canada wil zijn die een gram legale cannabis koopt", vertelt Ian Power die voor een winkel in St. John’s, Newfoundland, staat.



Het legaliseren van de wiet was een van de verkiezingsbeloftes van Justin Trudeau, die inmiddels drie jaar premier van het land is. Hij vroeg om legalisering zodat er toezicht kan komen op de productie en distributie van de drugs. Op 20 juni gaf de senaat groen licht voor de legalisering van marihuana.



Nu de wet is ingetreden, mogen volwassenen tot 30 gram gedroogde cannabis bij zich hebben in de openbare ruimte. Daaronder valt ook hun eigen auto. Mensen die met meer dan 30 gram betrapt worden, zijn strafbaar. Dat is zes keer zoveel als in Nederland. Marihuana doorverkopen blijft verboden, tenzij het een officieel verkooppunt betreft.