Eerste migranten Midden-Amerika bij grens VS

De Midden-Amerikanen maakten deel uit van een eerste groep van 357 mensen die dinsdag in negen bussen in Tijuana aankwamen. Het merendeel van de migrantenkaravaan is nog in de Mexicaanse stad Guadalajara, 2400 kilometer zuidelijk.

De groep is de eerste van in totaal zo'n 5.000 Latijns-Amerikaanse migranten. Ondanks vermoeidheid en ziekte verlieten ze zaterdag Mexico-Stad en hervatten ze hun tocht naar de Verenigde Staten. Een dag eerder had ook een groep van ongeveer 1.300 migranten de Mexicaanse hoofdstad al verlaten. Ze verbleven zes dagen op een sportcomplex in het oosten van de stad.

De zogenaamde karavaan bestaat uit ongeveer 5000 mensen uit Honduras, Guatemala en El Salvador. Zij zijn op de vlucht voor het geweld van jeugdbendes en de slechte economische situatie in hun regio.

De migranten willen asiel aanvragen in de VS. De Amerikaanse president Donald Trump heeft duizenden militairen naar de grens gestuurd om de migranten tegen te houden als ze illegaal het land in willen komen.

