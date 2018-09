Eerste Oktoberfestweekend trekt 800.000 bezoekers

Ook in Nieuw-Zee­land aardbeien met naalden aangetrof­fen

13:15 Een supermarktketen in Nieuw-Zeeland heeft alarm geslagen nadat naalden zijn aangetroffen in aardbeien. Het betreffende fruit wordt uit de schappen gehaald, bericht de krant The New Zealand Herald. Het bedrijf Countdown adviseert klanten uit Australië afkomstige aardbeien voor de zekerheid te snijden voor consumptie.