Eerste rechtstreekse debat Biden-Sanders zonder publiek

Luchtmacht­ba­sis Irak opnieuw bestookt met raketten

14 maart De luchtmachtbasis Kamp Taji in Irak is vandaag voor de tweede keer in een week tijd bestookt met raketten. De basis ten noordwesten van Bagdad, waar ook buitenlandse militairen zijn gestationeerd, werd op klaarlichte dag aanvallen. Door wie is onduidelijk.