Eerste slachtoffers brand Siberisch winkelcentrum begraven

President Vladimir Poetin riep vandaag uit tot een dag van nationale rouw vanwege de tragedie die het leven heeft gekost aan zeker 64 mensen, waaronder 41 kinderen. Er worden uitvaartdiensten gehouden in drie kerken in de stad Kemerovo.



De autoriteiten hebben volgens TASS tot dusver zeker 27 lichamen geïdentificeerd. In totaal zouden nog veertien gewonden in ziekenhuizen liggen, onder wie twee kinderen.



Veel van de slachtoffers bevonden zich op een speelplek in het complex. Vermoedelijk is de brand in de buurt van die plek ontstaan. De vuurzee was zo groot dat meer dan 500 manschappen werden ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweer had meerdere uren nodig om de brand onder controle te krijgen.



Duizenden boze bewoners van Kemerovo gingen gisteren de straat op om een grondig onderzoek naar de oorzaak van de brand te eisen. Poetin reisde af naar de stad om hen persoonlijk toe te spreken.