Eerste verjaardag Gele Hesjes: rellen en meer dan 100 arrestaties in Parijs

Eerder sloeg de vlam in de pan op de Porte de Champerret. De politie greep meerdere keren in met waterkanonnen en traangas. Ook in andere steden waren botsingen tussen demonstranten en de oproerpolitie.



De autoriteiten hadden vooraf al demonstraties verboden bij toeristische trekpleisters als de Eiffeltoren of de Arc de Triomphe, die tijdens een eerdere betoging van de beweging werd beschadigd. Uit voorzorg bleven twintig metrostations gesloten. Aan het einde van de middag waren zeker 105 mensen opgepakt en hadden er 71 een boete gekregen voor demonstreren op plekken waar dat niet was toegestaan.



De protestbeweging begon uit onvrede van plattelandsbewoners over stijgende brandstofaccijnzen en duur levensonderhoud. In de loop van het afgelopen jaar werd het een breder protest tegen president Emmanuel Macron en de gevolgen van economische hervormingen die hij wil doorvoeren. Elke zaterdag gingen demonstranten de straten op.



