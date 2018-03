Eerste zwarte Amerikaanse vrouw die naar 'blanke school' mocht overleden

De destijds 9-jarige Linda Brown zat op een zwarte basisschool waarvoor ze een busrit moest maken om er te komen. Dat terwijl er enkele straten verderop ook een basisschool zat. Op deze 'witte school' werd ze echter geweigerd vanwege haar huidskleur. Haar vader sleept in samenwerking met de belangrijkste burgerrechtenbeweging NAACP de school in 1951 voor de rechter, en kreeg drie jaar later gelijk. De rechtszaak Brown vs. the board of education ging daarmee de boeken in als één van de belangrijkste overwinningen in de Amerikaanse strijd tegen segregatie. Door de baanbrekende beslissing van de rechters werd het in 1954 verboden voor scholen om leerlingen af te wijzen op basis van huidskleur.