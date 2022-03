Eeuwenoude sarcofaag duikt op bij restauratie Notre Dame

Bij de restauratie van de beroemde Notre Dame in Parijs stuitten archeologen op een eeuwenoude sarcofaag. De loden lijkkist lag begraven onder de vloer van de kathedraal, die door de grote brand in 2019 beschadigd is geraakt.

,,Delen van het plafond zijn neergestort”, legt hoofdarcheoloog Christophe Besnier uit. ,,Die hebben een gat geslagen in de 19e-eeuwse verwarmingsbuizen, waaronder verschillende bodemlagen bleken te liggen die heel interessant en fascinerend zijn.” Precies onder het transept, de kruising tussen de twee schepen waaruit veel kerken bestaan, bleken meerdere onontdekte tombes te liggen, en dus ook een loden sarcofaag.

De archeologen denken dat de sarcofaag uit de 14e eeuw stamt. Onder andere de laag waarin de kist gevonden is zou dat bevestigen. Als dat waar blijkt te zijn is de vondst spectaculair, aldus Besnier. ,,We hebben een kleine camera in de kist kunnen krijgen en op de beelden zagen we stoffen, maar ook organisch materiaal als haren en overblijfselen van planten. Dat de planten er nog zijn laat zien dat de inhoud van de sarcofaag ontzettend goed bewaard is gebleven.”

Volledig scherm De 14e-eeuwse sarcofaag werd gevonden tijdens de restauratie van de Notre Dame. © AFP

Wie er in de kist begraven is, is nog niet zeker. De archeologen denken voor nu dat het gaat om iemand met een hoge positie, die rond het jaar 1300 begraven is in de kathedraal, 70 jaar nadat deze officieel opende. De bevindingen zouden wijzen op een ritueel ‘dat vaak voorkwam als een religieus leider werd begraven’. Ze hopen dat de vondst kan bijdragen aan de kennis over middeleeuwse begrafenissen.

Brand Notre Dame

De Notre Dame heeft een flinke opknapbeurt nodig na de catastrofale brand van 2019. Zo moeten delen van de vloer vervangen worden en moeten de houten gewelven aan het plafond bijna helemaal opnieuw worden aangebracht. Ook zijn er plannen om de kerk een ‘update’ te geven, met ruimte voor kunst en nieuwe lichttechnieken.

Voordat er gigantische steigers geplaatst konden worden moest er eerst archeologisch onderzoek komen, vonden de kerkleiders van de kathedraal. Zo kon de ravage toch nog voor iets goeds gebruikt worden in het gebouw dat in 1230 voor het eerst opende. De tijd tikt voor de archeologen, want ze hebben maar tot 25 maart om de pas gevonden tombes te onderzoeken.

Volledig scherm De eeuwenoude Notre Dame in Parijs werd bijna volledig verwoest tijdens een brand in 2019. © AP