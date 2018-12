Egypte furieus na seksvideo Deense fotograaf op piramide

De Egyptische autoriteiten onderzoeken een video waarin is te zien hoe een man en een vrouw de Piramide van Cheops (ook wel bekend als de ‘Grote Piramide’) beklimmen, zich bovenop het bouwwerk uitkleden en daarna seks lijken te hebben. Minister van Oudheidkundige Zaken Khaled al-Anani spreekt van een grove overtreding en wil in de zaak de onderste steen boven krijgen.

Volgens CNN werd het filmpje gemaakt door de Deense fotograaf Andreas Hvid, die bekend staat om het maken van foto's op hoge punten in de wereld. Hij plaatste de beelden woensdag op YouTube. Het leidde tot ophef en misnoegde reacties van Egyptenaren op sociale media.

Op de beelden is te zien hoe een Hvid en een vrouw de Piramide van Cheops beklimt. Wanneer het tweetal de top bereikt, ontbloot de vrouw haar bovenlijf. Ook zijn foto’s in de video ingepast. Het filmpje eindigt met een plaatje van het tweetal in een naakte omhelzing.

Overtreding

Minister van Oudheidkundige Zaken Khaled al-Anani leverde gisteren een dossier over de zaak in bij justitie. Hij omschrijft de video vandaag in een statement als een schending van het publiek moraal en meldt de beelden te laten onderzoeken. Er zou eerst onderzocht worden of de video en het veelbesproken beeld echt zijn. ,,We hebben het filmpje onder ogen gekregen. We willen weten waarom ze dit gedaan hebben’’, klinkt het.

Het is in Egypte verboden om piramides te beklimmen. Het tweetal omzeilde de aanwezige bewaking en is voorbij een 18 kilometer lang hekwerk rond de piramides gekomen.