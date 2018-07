Egyptisch parlement laat met nieuwe mediawet sociale media controleren

Vaticaan: Gewijde maagd hoeft niet echt maagd te zijn

Er is binnen de katholieke kerk grote ophef ontstaan over een document dat het Vaticaan heeft gepubliceerd waarin wordt gesteld dat maagdelijkheid geen absolute vereiste is voor vrouwen die als Gewijde Maagd door het leven willen gaan. Vrouwen die zich al verbonden hebben tot een leven als 'bruid van Christus' reageren geschokt.