Eiffeltoren ontruimd wegens klimmer op grote hoogte

Geen YouTube en Gmail op nieuwe Hua­wei-telefoons

18:49 Met een ban op de producten en het beperken van de toegang tot het Android-platform van Google lijkt Huawei nu echt in de problemen te zitten. Zo kunnen Huawei-modellen mogelijk in de toekomst geen gebruik meer maken van de officiële Gmail, Google Maps en Youtube-apps. We geven antwoord op vijf vragen rondom deze ingewikkelde kwestie.