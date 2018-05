Eigenaar gecrasht vliegtuig Cuba nalatigheid verweten

Na de bruiloft wil wereld alles weten van subliem Brits Gospelkoor

10:54 Er waren geruchten dat Ed Sheeran zou optreden en zelfs dat de Spice Girls iets stemmigs zouden zingen. Maar dat gebeurde dus niet op de bruiloft van Harry en Meghan. In plaats daarvan is er in de sociale media alom lof voor twintig relatief onbekende zangers en zangeressen.