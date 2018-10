Eigenaar van limobedrijf opgepakt na fatale crash met 20 slachtoffers

Nauman Hussain wordt verdacht van dood door schuld vanwege nalatigheid, meldt de politie in New York. Volgens een advocaat van het verhuurbedrijf zijn de vriendin en de broer van Hussain door de politie verhoord.



De limousine crashte in het in het stadje Schoharie, 270 kilometer ten noorden van de stad New York. De wagen reed met zo'n 100 kilometer per uur over een kruising, botste tegen een geparkeerde auto en raakte twee voetgangers.



Twintig mensen kwamen om het leven, onder wie de zeventien passagiers. Het gaat om het dodelijkste verkeersongeluk in de Verenigde Staten sinds 2009. Onder de slachtoffers zijn twee pasgetrouwde stellen, vier zussen uit één familie en twee broers uit een andere.



Maandag werd bekend dat het voertuig niet door de keuring van het ministerie van Vervoer in New York was gekomen. Ook had de chauffeur niet de juiste papieren om een dergelijk voertuig te besturen. ,,De limousine had niet op de weg mogen zijn'', zei gouverneur Andrew Cuomo.