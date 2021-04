Einde aan ‘eeuwige oorlog’ in Afghanistan: VS en NAVO trekken zich terug

Veteranen openhartig over de oorlog in boek: ‘Ze dragen nog dagelijks hiervan de sporen mee’

12 april Negentien intrigerende, persoonlijke verhalen van veteranen over hun oorlog- of vredesmissie. Openhartig vertellen ze over hun buitenlandse missie als dienstplichtige, beroepsmilitair of reservist in het boek Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard.