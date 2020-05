Einde van de lockdown betekent in Rome nog geen ‘business als usual’

Deelstaten botsen met Berlijn over corona-aan­pak: ‘Van verboden naar zelfdisci­pli­ne burgers’

17:30 In Duitsland is een fikse politieke ruzie én discussie ontstaan over de landelijke coronaregels. Enkele deelstaten vinden het onnodig de algemene contactbeperkingen te handhaven terwijl er geen sprake meer is van een noodsituatie. ,,239 besmettingsgevallen rechtvaardigen het inperken van de grondrechten van 2,16 miljoen burgers niet’’, stelt de Thüringse minister-president Bodo Ramelow (Die Linke).