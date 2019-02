Einde van het kernrakettenakkoord: was de Hollanditis dan voor niets?

Het einde van het kernrakettenakkoord, het zogenoemde ‘INF-verdrag’ ( Intermediate-Range Nuclear Forces), hangt in de lucht. Dat was het verdrag dat werd gesloten na de grote straatprotesten in Europa in de jaren tachtig, ook in Nederland.

Vandaag willen de Verenigde Staten hun verplichtingen in het kader van het INF-verdrag formeel opzeggen en het proces in gang zetten om eruit te stappen. Rusland is daarvan niet onder de indruk en heeft zijn eigen verwijten aan het adres van de Amerikanen.

Handjedrukken tussen grootmachten, maar wel boven ons hoofd, aldus Maaike Beenes projectmedewerker nucleaire ontwapening bij de Nederlandse vredesorganisatie PAX. “Juist voor Europa is dit heel belangrijk. Het verdrag verbiedt een bepaald soort raketten met een bereik van tussen de 500 en 5500 kilometer. Het gaat om wapens die vanaf de grond worden gelanceerd, dus niet vanuit vliegtuigen of vanaf zee. Vanwege het specifieke bereik van die wapens zouden ze door de Verenigde Staten in Europa worden geplaatst om Rusland te kunnen bereiken. Dat plaatste Europa in een kwetsbare positie. Je kunt je voorstellen waar die Russische vergeldingsaanvallen heen zouden vliegen als die wapens zouden worden afgeschoten. Daarom was dit voor Europa zo'n belangrijk verdrag.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken kondigde gisteren aan dat de Amerikanen vandaag fuit het INF-verdrag stappen.

Herhaling

Krijgen we straks een herhaling van de grote onrust van de jaren tachtig over kruisraketten en SS’20’s? Oudere Nederlanders die bijna veertig jaar geleden massaal de straat opgingen voor de demonstratie tegen de NAVO-kruisraketten moet dat bekend in de oren klinken. Meer dan 400.000 mensen demonstreerden tegen de Amerikaanse en Russische kernwapens. Een mooie slogan uit die tijd was ‘Oost West, zonder kernwapens het best’. Het was ook de tijd van de ‘Hollanditis’ of Hollandse ziekte zoals de Amerikaanse historicus Walter Laqueur het als eerste noemde om daarmee aan te geven dat het verzet in Europa tegen kernwapens “zich als een virus verspreidde”.

Die protesten leidden mede tot het nu opgezegde INF-verdrag en een ontdooiing van de Koude Oorlog. De VS en de Sovjet-Unie vernietigden de vier volgende jaren samen 2692 raketten. De vredesbeweging heeft dus hard gestreden voor dat verdrag tussen de presidenten Reagan en Gorbatsjov . Beenes: “Onlangs dat het maar een deelverdrag was zijn die wapens toch maar mooi door beide landen geëlimineerd. Dat was een goed voorbeeld van wat kan worden bereikt als je allebei samenwerkt en allebei inziet dat je niets te winnen hebt bij die wederzijdse vernietigingsdreiging.”

Waarom nu?

Waarom wordt het verdrag juist nu opgezegd? Daarvoor zijn verschillende redenen te bedenken. Vorige Amerikaanse presidenten waren er evenmin gelukkig mee. Cynisch zou je kunnen zeggen dat zowel Donald Trump als Vladimir Poetin op dit moment thuis veel kritiek krijgen over binnenlandse aangelegenheden. Trump zit met de shutdown en de Muur met Mexico. Poetin zit met protesten van gepensioneerden en armoede. Goed moment dus voor wat afleiding en om internationaal op de trom te slaan. Daarbij zijn er door beide landen overtredingen van de afspraken geconstateerd.

Ook speelt mee dat zowel de Amerikanen als de Russen zich beperkt voelen door het verdrag dat beide lande aan regels bindt maar andere – inmiddels opgekomen – nucleaire machten als China, India en Pakistan feitelijk ontziet en vrij spel geeft. Sommige waarnemers beweren dat het de Amerikanen veel minder te doen is om de Russische schendingen van het verdrag dan om dit verdrag te vervangen door een ander, breder, verdrag waarin ook China zit. En verder spelen de geostrategische spelletjes in Europa mee waarbij Russen nieuwe raketten testen en de Amerikanen raketschilden plannen in voormalige Oostbloklanden.

Trump en Poetin tijdens hun ontmoeting, vorig jaar in Helsinki.

Hoofd koel

Beenes: “Het is in dit soort situaties belangrijk dat mensen hun hoofd koel houden en kritische vragen blijven stellen. Aan beide partijen. Juist omdat het zo in belang is van Europa. Wij zien de legitieme zorgen van de VS maar soms is er een neiging alleen maar naar Rusland te wijzen. Dat is niet terecht. Beide kanten hebben terecht zorgen en dat is juist een reden om aam tafel te gaan en die zorgen te uiten en te bespreken. Dat is historisch gezien de enige manier om dit soort spanningen tot bedaren te brengen.”

De Duitse bondskanselier Angela merkel gaat binnenkort in Moskou praten over het verdrag. Nederland staat formeel achter de Verenigde Staten maar achter de schermen wordt geprobeerd partijen weer aan tafel te krijgen. Pax wil de komende weken “het publiek informeren wat er speelt en voeren gesprekken voeren met Tweede Kamerleden”, aldus Beenes. Internationaal doet de Nederlandse organisatie hetzelfde onder de ICAN-paraplu, de invloedrijke coalitie van vredesorganisaties die twee jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor diverse ontwapeningsinitiatieven.