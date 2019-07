El Chapo riep dokter erbij, om extra lang te kunnen martelen

Onlangs werd een aantal verzegelde documenten vrijgegeven waaruit weer eens blijkt wat een monster hij was. In de oorlog die hij voerde met rivalen liet El Chapo op een zeker moment een dokter aanrukken om een door hem gemartelde man weer op te lappen. Dat bleek bepaald niet om humanitaire redenen, zoals de arts wat naïef vermoedde, maar juist om de man nog langer te kunnen martelen. Toen het slachtoffer weer enigszins was bijgekomen kreeg hij namelijk elektroden op zijn oor en werden nog wat tanden uit zijn mond gerukt.



Guzman heeft onophoudelijk geprobeerd de invloed van het door hem geleide Sinaloa-kartel op alle mogelijke manieren uit te bouwen en zijn macht te vergroten, verklaarde de openbare aanklager in de Verenigde Staten eerder. Dat zou hebben bijgedragen aan een ‘golf van corruptie en geweld’ aan beide zijden van de grens.



De volgens de Amerikaanse federale wet toegestane doodstraf werd uitgesloten in dit bijzondere proces na een overeenkomst tussen de VS en buurland Mexico, dat Guzman had uitgeleverd na zijn arrestatie.