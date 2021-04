Elf doden en bijna honderd gewonden bij treinongeluk in Egypte

Kinderen aan de moestuin: 'Kweek in eierdoos of maak van druiven­doos­je een kweekkast­je'

15 april Als je eenmaal bezig bent met gezond eten voor kinderen, is het een kleine stap naar je eigen groenten kweken. Marije Woertman uit Deventer wil kinderen aanzetten hun eigen groente en fruit te verbouwen. ‘Wat is er nou lekkerder dan je zelf geteelde worteltjes of komkommers eten?’ Om de drempel voor onder andere ouders nog lager te maken, opent ze nu een ‘Voorbeeld Kindermoestuin’.