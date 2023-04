Elf gewonden, onder wie 4-jarig kind, nadat auto op menigte inrijdt in Frankrijk

Japanse schoolbus­sen krijgen alarm om kinderen niet te vergeten

Japanse schoolbussen krijgen een alarmsysteem om ervoor te zorgen dat er geen kinderen meer achterblijven in de bus. Volgens de omroep NHK News is het de bedoeling dat chauffeurs de hele bus doorlopen om een alarm uit te zetten en zo ook controleren of er nog kinderen in de bus zitten.