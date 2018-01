Elk jaar 100.000 doden door slangenbeten

Artsen zonder Grenzen behandelt in Afrika duizenden slachtoffers per jaar. ,,Toch zijn er veel mensen, vooral in afgelegen plattelandsgebieden, die niet of nauwelijks toegang hebben tot een goede behandeling en daardoor sterven'', bericht de WHO, die dit jaar een plan lanceert om iets aan het hoge aantal sterfgevallen te doen.



Met het plan moet de toegang tot tegengif verbeterd worden. Dat geldt onder meer in landen zoals Zuid-Sudan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Ethiopië. ,,In veel Afrikaanse landen moeten mensen de behandeling nu zelf betalen. Die is voor velen echter onbetaalbaar: een goed tegengif kost soms meer dan wat veel mensen in een jaar verdienen. Bij ernstige gevallen kunnen de behandelkosten oplopen tot ruim 160 euro. Dat leidt ertoe dat mensen vaak kiezen voor goedkopere producten van dubieuze kwaliteit – met ernstige, mogelijk fatale gevolgen.''



WHO wil daarom dat goede en effectieve tegengiffen toegankelijk worden voor mensen die dat acuut nodig hebben, zodat onnodige sterfte voorkomen kan worden.