Elke dag verdwijnen er meer dan 90.000 postpakketjes in The Big Apple

VIDEO Greta Thunberg arriveert per zeilboot in Lissabon voor klimaattop Madrid

17:19 Klimaatactiviste Greta Thunberg is vandaag in Lissabon aangekomen na een overtocht van 20 dagen vanuit New York aan boord van de catamaran La Vagabonde. Ze werd opgewacht door honderden zingende supporters met spandoeken toen haar boot in de haven aanmeerde en ze aan wal stapte.