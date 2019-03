Elke twee dagen doodt een man zijn vrouw in Frankrijk

Julie Douib was 35 jaar oud toen ze twee weken geleden werd doodgeschoten. Ze had twee zoontjes van 8 en 10 jaar oud en scheidde vorig jaar van haar man, Bruno (43). Ze woonde sindsdien in een appartement op Corsica. ,,Het was een geweldige vrouw'', zei een vriendin in de Franse pers. ,,Maar ze had al verscheidene aanklachten ingediend tegen haar ex'', wist een tante op de radio.



Op zondag 3 maart rond 11.00 uur stond Bruno bij Julie voor de deur. Met een vuurwapen. De buren hoorden kort daarna 'twee knallen en een schreeuw'. Julie werd in haar buik geraakt en overleed kort erna aan haar verwondingen. Bruno gaf zichzelf aan bij de politie.