Elvis-bruiloften van de baan in Las Vegas om naam van The King te beschermen

Authentic Brands Group heeft begin mei stopzettingsbrieven gestuurd naar meerdere kapellen, die naar verwachting nu aan de regels zullen voldoen, schrijft Las Vegas Review-Journal maandag. Het overleden rock-’n-rollicoon is nauw verbonden met de bruiloftsindustrie in Vegas. Sommigen vrezen door het bevel voor het voortbestaan van hun bedrijf.



,,We zijn een familiebedrijf en nu krijgen we zo’n machtige partij op ons dak”, zegt Kayla Collins, die samen met haar man LasVegasElvisWeddingChapel.com en de Little Chapel of Hearts exploiteert. ,,Die bruiloften zorgen bij ons voor brood op de plank. Ik snap het niet. We waren net weer op weg door corona en dan gebeurt dit.”



Gemeentemedewerker Lynn Goya, die een marketingcampagne leidde die Las Vegas als huwelijksbestemming promootte, zei dat het bevel om te stoppen met het gebruik van Elvis op geen slechter moment voor de sector had kunnen komen. De huwelijksindustrie van de stad is goed voor 2 miljard dollar per jaar, en bruiloften met Elvis-thema zijn daar voor een aanzienlijk deel voor verantwoordelijk. Zo voert alleen al Graceland Wedding Chapel jaarlijks 6400 bruiloften met Elvis-thema uit. ,,Dit zou een deel van onze huwelijksindustrie kunnen vernietigen. Een aantal mensen zou hun levensonderhoud kunnen verliezen,” zei Goya.

Rechtenkwestie

In de stopzettingsbrief zei het bedrijf dat het ongeautoriseerd gebruik van ‘Presley’s naam, gelijkenis, stem en andere elementen van Elvis Presleys persoon in advertenties, merchandise en anderszins’ moet stoppen. In de brief stond ook dat ‘Elvis’, ‘Elvis Presley’ en ‘The King of rock-‘n-roll’ beschermde handelsmerken zijn.

Vorig weekend liep een van de huwelijkslocaties alvast vooruit op het besluit. Daar werd de Elvis-imitator gekleed in een leren jas, spijkerbroek en hoed voor een ceremonie met ‘rock-’n-roll’-thema gecanceld, meldde het Review-Journal. Kent Ripley, wiens bedrijf Elvis Weddings heet, zei dat hij in de 25 jaar dat hij als Elvis optrad nog nooit tegen dit probleem is aangelopen. ,,Ze willen het merk Elvis beschermen. Maar wat beschermen ze door Elvis van het publiek weg te halen?” vroeg Ripley.

Authentic Brands Group heeft dinsdag niet onmiddellijk gereageerd op een per e-mail verzonden verzoek om commentaar, laat persbureau AP weten. Het licentiebedrijf houdt toezicht op de nalatenschappen van grote namen als filmster Marilyn Monroe en bokser Muhammad Ali.

