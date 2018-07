Emigreren? In deze tien landen kun je een paspoort kopen

Zoon burgemees­ter Parijs zwemt als jongste Fransman Kanaal over

25 juli Apetrots is ze, burgemeester Anne Hidalgo van Parijs. Haar zoon Arthur (16) zwom als jongste Fransman ooit Het Kanaal over. De tiener wist de 51,3 kilometer gisteren te bedwingen in 9 uur en 47 minuten.