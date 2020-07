Emir van Koeweit opgenomen in het ziekenhuis, kroonprins neemt taken over

De 91-jarige emir van Koeweit is opgenomen in het ziekenhuis voor ‘medische controle’. Een aantal bevoegdheden van sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah is overgedragen aan kroonprins sjeik Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, meldt het officiële persbureau Kuna.

Details over de aard van de medische onderzoeken zijn niet naar buiten gebracht. Sjeik Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah was volgens het staatspersbureau in “goede gezondheid”, daarbij verwijzend naar een verklaring van het kabinet van de emir.

“De kroonprins zal tijdelijk enkele prerogatieven van Zijne Hoogheid de Emir overnemen”, citeert het persbureau uit de verklaring. Sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah regeert sinds 2006 over het ruim vier miljoen inwoners tellende oliestaatje dat ongeveer even groot is als de helft van Nederland.

Na de bekendmaking van zijn ziekenhuisopname ontving de emir volgens het persbureau telefoontjes van koning Salman van Saoedi-Arabië en de emir van Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Eerdere opnames

Het is niet de eerste ziekenhuisopname voor de hoogbejaarde Arabische vorst. Die kreeg in 2000 een pacemaker, liet in 2002 zijn blindedarm verwijderen na een acute ontsteking, werd vijf jaar later in de Verenigde Staten geopereerd aan zijn urinewegen en onderging in september vorig jaar medische onderzoeken in de VS.

Dit vanwege een medische “tegenslag” waardoor hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis, zo bevestigde zijn kabinet een maand eerder. De bevestiging kwam na een tweet van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif bij wie de emir op bezoek was geweest. Hij “bad voor het snelle herstel van Emir”, zonder verder in te gaan op de oorzaak.

Beschouwd als de architect van het moderne buitenlands beleid van Koeweit, probeerde sjeik Sabah te bemiddelen bij het geschil dat het emiraat Qatar sinds 2017 heeft met zijn buurlanden aan de Perzische Golf en met Egypte.

Golfoorlog

De 83-jarige schaduwpoliticus sjeik Nawaf, aangewezen als zijn opvolger, werd in 2006 benoemd tot kroonprins nadat hij verschillende belangrijke functies had bekleed waaronder die van minister van Defensie ten tijde van de Golfoorlog. Die ontstond in 1990 na de invasie van het emiraat door de Iraakse troepen van Saddam Hoessein en duurde bijna zeven maanden.

Koeweit, een bondgenoot van de Verenigde Staten, ligt ook dicht bij Iran en probeert de situatie te sussen tussen alle hoofdrolspelers in een steeds onrustiger wordende Golfregio.