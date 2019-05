Emotioneel afscheid van vermoorde studente Julie (23): ‘Deze wereld is haar mooiste schat kwijt’

,,Je was lief en vrolijk”, sprak Thomas, de vriend en grote liefde van Julie. ,,Je was zo puur, het materiële interesseerde je niet. Je hebt van mij een betere man gemaakt. Je leefde in het moment, je ogen fonkelden altijd voor de mooie dingen in dit leven. Je deed alles voor anderen. Deze wereld is haar mooiste schat kwijt. Onze eerste kus is voor altijd in mijn hart gegraveerd. Je was prachtig op elk vlak. Bedankt voor de mooiste tijd van mijn leven.”



Een nichtje van Julie las in naam van de familie een brief voor. ,,Je was als een zus. We konden zo goed praten. Je zal mijn gids zijn door het leven. Slaap zacht, Julie.” ,,Je leefde honderd jaar in 23 jaar”, aldus een tante van de vermoorde studente. ,,Dank je voor je inspiratie. We zien en horen je nu, in de zonnestralen en in het zingen van de vogels.”