Emotionele Blasey Ford: Kavanaugh lag op me, ik vreesde dat hij me ging verkrachten

De vrouw die de Amerikaanse kandidaatrechter Brett Kavanaugh beschuldigt van seksueel misbruik in zijn tienerjaren zegt 'doodsbang' te zijn, maar ook 'honderd procent' zeker dat het Kavanaugh was die haar aanviel.

Professor Christine Blasey Ford wordt ondervraagd door senatoren die de benoeming van Kavanaugh in het hooggerechtshof moeten goedkeuren. ,,Ik wil hier niet zijn, ik ben doodsbang,” begon zij. Ze beschouwt het als haar 'burgerplicht' om toch alle feiten op tafel te leggen. In detail beschreef ze hoe Kavanaugh en een vriend, Mark Judge, haar op een feestje in de jaren tachtig een slaapkamer induwden, de deur op slot draaiden en de muziek harder zetten, waarna Kavanaugh haar op het bed duwde en probeerde haar uit te kleden.

Details

Ford weet niet alles meer, maar leek haar best te doen details over een traumatische gebeurtenis van 36 jaar geleden te delen met senatoren en het hele land, dat live op tv mee kon kijken. Republikeinen willen Kavanaugh dolgraag benoemen, maar willen ook Fords ervaringen niet zomaar terzijde schuiven als verzinsel. Dat is haast onmogelijk, nu ze zich zo publiekelijk door de mangel heeft laten halen en daarbij steeds consistent haar verhaal deed. Op Fox News, het huiskanaal van Trumpisten en Republikeinen, noemde commentator en rechter Andrew Napolitano haar een ‘buitengewoon geloofwaardige getuige’.

Diverse Republikeinen suggereren dat Ford de verkeerde voor zich heeft, en door iemand anders is aangevallen. ,,Ik betwijfel niet dat Dr. Ford seksueel misbruikt zou kunnen zijn door iemand, ergens, ooit. Maar ik heb dat nooit gedaan met haar of wie dan ook,” zal Kavanaugh later vandaag zelf in zijn openingsverklaring aangeven.

Honderd procent

Ford is ‘honderd procent’ zeker dat het Kavanaugh was, zei ze in antwoord op vragen van senatoren. ,,Zo zeker als dat ik hier nu met u praat,” zei ze tegen de Democratische senator Feinstein, om vervolgens in detail uit te leggen hoe het geheugen werkt. Ford is psycholoog.”

Twee mannen hebben zich bij de senaatscommissie gemeld met de boodschap dat niet Kavanaugh, maar zij Ford hebben aangevallen. Overigens liet de Republikeinse senator Lindsey Graham, een medestander van Kavanaugh, meteen al weten hen niet geloofwaardig te vinden.

De zaak houdt Amerika bezigt. Het hooggerechtshof neemt besluiten die grote invloed kunnen hebben op de levens van burgers – het schafte bijvoorbeeld scheiding van blanke en zwarte kinderen op school af en keurde het homohuwelijk en abortus goed. Donald Trump werd president dankzij zijn belofte conservatieve rechters zoals Kavanaugh te benoemen, maar de beschuldiging van Ford zet zin kandidatuur nu op losse schroeven.

Critici verwijten haar dat ze voor het karretje is gespannen van Democraten die de benoeming proberen te voorkomen. Ford werpt die suggestie ver van zich. ,,Ik ben een hele onafhankelijk persoon en ik ben niemands pion. Ik wil de feiten verschaffen over hoe de daden van meneer Kavanaugh mijn leven hebben geschaad, zodat u dat in overweging kunt nemen bij het nemen van een beslissing over hoe het verder moet. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om te bepalen of meneer Kavanaugh het verdient om in het hooggerechtshof te zitten. Mijn verantwoordelijkheid is het vertellen van de waarheid.”



Christine Blasey Ford tijdens het verhoor in de Senaat.

Brett Kavanaugh blijft erbij dat de beschuldigingen aan zijn adres niet waar zijn.