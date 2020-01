Engeland vraagt VS gevluchte diplomatenvrouw uit te leveren om doodrijden tiener

Het ongeval leidde tot een grote rel in Engeland én tot diplomatieke spanningen tussen dat land en de Verenigde Staten. Half oktober bezochten de ouders van Harry Amerika. Zij spraken er met verschillende media om de druk op te voeren, op Sacoolas om het gerechtelijk onderzoek te ondergaan, op de regering-Trump om haar uit te leveren aan Engeland.



Ook bezochten Charlotte en Tim president Trump in het Witte Huis. De president verraste de ouders plots met de mededeling dat Sacoolas in een aangrenzende kamer zat, klaar om de nabestaanden onder ogen te komen. Fotografen stonden met toestemming van het Witte Huis klaar om de confrontatie vast te leggen. ,,Het was duidelijk dat ze op zoek waren naar een foto van de president die mevrouw Sacoolas aan Harry’s ouders introduceerde”, vertelde Radd Seiger, de woordvoerder van de familie, daarna. De ouders van Harry weigerden onderdeel te zijn van Trumps ‘smerige’ stunt. Seiger: ,,Trump schudde daar de hand van Charlotte en beloofde haar een oplossing, maar sindsdien heeft hij niks meer van zich laten horen.’’



Sacoolas’ advocaat had eerder al eens aangegeven dat de vrouw niet vrijwillig naar Engeland zal terugkeren en zo het risico te lopen in de gevangenis te belanden om een ,,verschrikkelijk maar niet expres veroorzaakt ongeval’’. Ook de Amerikaanse autoriteiten hebben eerder door laten schemeren niet aan een uitlevering mee te zullen werken.