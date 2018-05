Engelse heeft opeens een vrachtcontainer in haar tuin

De container heeft behoorlijk wat schade aangericht aan haar tuin in Warmington, Warwickshire. In de container zaten alleen wat bouwmaterialen. De enige aanwijzing op de vrachtcontainer was het woord 'Taiwan'. De familie had de container op eBay te koop gezet, maar hij wordt ondertussen al opgehaald.

De politie bevestigt dat de vrachtcontainer in de tuin staat, maar kan nog geen oorzaak aanduiden. Het onderzoek is nog gaande. Jane Sollis vertelde de BBC dat ze er zelf ook niets van snapt. ,,Deze container doet pijn aan je ogen en ik wil hem weg hebben'', aldus de serveerster. ,,Het is een mysterie hoe hij in mijn tuin is beland.''